Η βαριά ευρωπαϊκή ήττα δεν αλλάζει τη στάση της διοίκησης απέναντι στον Ρούμπεν Αμορίμ. Η Μίλαν εξακολουθεί να στηρίζει τον προπονητή του, παρά την απογοητευτική εμφάνιση στην Ευρώπη, γνωρίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται πλέον άμεση επιστροφή στις νίκες. Πρώτος στόχος είναι η αναμέτρηση της Κυριακής με τη Λέτσε.

Το κλίμα στο Σαν Σίρο μετά την ευρωπαϊκή βραδιά μόνο πανηγυρικό δεν ήταν. Οι 65.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες περίμεναν μια διαφορετική εικόνα, όμως η Μίλαν παρουσίασε ένα σύνολο που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Την αναμέτρηση παρακολούθησε από τη Νέα Υόρκη και ο Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο Μιλάνο και να βρεθεί ξανά στις εξέδρες για το παιχνίδι με τη Λέτσε.

Ο Καρντινάλε είχε επενδύσει σημαντικά στο νέο αγωνιστικό πλάνο, επιλέγοντας το καλοκαίρι τον Αμορίμ ως τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την ομάδα σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική κατεύθυνση. Η φιλοσοφία του Πορτογάλου βασίζεται στην κατοχή, την ένταση, την επιθετικότητα και την επιδίωξη ενός κυρίαρχου παιχνιδιού. Γι’ αυτό και η σημερινή εικόνα απέχει από όσα είχαν σχεδιαστεί. Ωστόσο, μετά από μόλις πέντε παιχνίδια, η διοίκηση δεν προτίθεται να αμφισβητήσει την επιλογή της.

Η εμπιστοσύνη προς τον προπονητή παραμένει δεδομένη. Οι συζητήσεις μετά την ήττα έγιναν σε ήρεμο κλίμα και χωρίς να τεθεί θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Ο Αμορίμ συνεχίζει κανονικά στον πάγκο και γνωρίζει πως η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει άμεσα διαφορετικό πρόσωπο.

Η αναμέτρηση με τη Λέτσε αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία. Ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τη Μίλαν να καλείται να αγωνίζεται σχεδόν ανά τρεις ημέρες και να αντιμετωπίζει αρκετά παιχνίδια μακριά από το γήπεδό του. Η ανάγκη για σταθερότητα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Ο ίδιος ο Αμορίμ δεν κρύβεται πίσω από δικαιολογίες. Μετά την ευρωπαϊκή ήττα επέστρεψε μόνος στο Μιλανέλο και πέρασε τη νύχτα αναλύοντας όσα δεν λειτούργησαν. Ο Πορτογάλος θέλει να προστατεύσει τους παίκτες του από την εξωτερική κριτική, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η αντίδραση. Ο Αμορίμ έχει ήδη παραδεχθεί ότι η ομάδα έκανε ένα βήμα πίσω τόσο στο επίπεδο του παιχνιδιού όσο και στην αγωνιστική ένταση. Γι’ αυτό και η δουλειά των επόμενων ημερών θα επικεντρωθεί στην επαναφορά της αυτοπεποίθησης και της ηρεμίας.

Οι επιστροφές των Ραμπιό και Πούλισικ στην αρχική ενδεκάδα αναμένεται να δώσουν επιπλέον λύσεις, ενώ υπάρχουν και τακτικές λεπτομέρειες που ο προπονητής θέλει να βελτιώσει. Η μεγάλη αλλαγή που οραματίζεται χρειάζεται χρόνο, όμως ο ίδιος γνωρίζει πως αυτός ο χρόνος κερδίζεται μόνο μέσα από αποτελέσματα.