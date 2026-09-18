Στην τρίτη ζώνη χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά την Ιβηρική και τις σκανδιναβικές χώρες, εξελίσσονται τα Βαλκάνια, με ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, όπως προκύπτει από μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η Βουλγαρία και η Ελλάδα κινούνται γύρω στα Euro185-Euro193/MWh, χαμηλότερα από το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης που βρίσκεται στα Euro225-Euro270/MWh, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν στα Euro178-Euro184/MWh, με τις σκανδιναβικές αγορές ακόμη χαμηλότερα», τονίζεται στη μελέτη, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

«Η βαλκανική αυτή τάση δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς την ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, ενώ η Βουλγαρία συνδυάζει ένα μεγάλο ηλιακό δυναμικό με ταχεία ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης. Οι εξελίξεις αυτές αρχίζουν να μεταβάλλουν την οικονομική λειτουργία ενός ακόμη κατακερματισμένου περιφερειακού συστήματος ηλεκτρισμού. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ΝΑ Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές και χαμηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας περιοχές της ηπείρου -αρκεί να ενισχυθεί η τάση με περισσότερες μπαταρίες, επιτάχυνση της αιολικής ενέργειας στη Βουλγαρία, δυναμική ανάπτυξη ΑΠΕ και αποθήκευσης στα Δυτικά Βαλκάνια και βαθύτερη περιφερειακή ενοποίηση των αγορών» αναφέρεται ακόμα.

Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΝΕ, καθηγητής Παντελής Μπίσκας, σημείωσε ότι η επιτάχυνση διείσδυσης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα επιφέρει πρόσθετα οφέλη, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αφενός με την αξιοποίηση της «πράσινης» υπερπαραγωγής ενέργειας, που σήμερα χάνεται, και αφετέρου με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στην αγορά, που σήμερα έχουν υψηλό κόστος για τους Έλληνες καταναλωτές.

Ο κ. Μπίσκας ανέφερε ακόμη ότι ο έλεγχος από την Πολιτεία του ρυθμού διείσδυσης της αποθήκευσης έχει ορισμένες αρνητικές αλλά και θετικές επιπτώσεις.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε προνομιακή θέση για την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής κρίσης καθώς τα διυλιστήρια προχώρησαν γρήγορα σε αντικατάσταση των ποσοτήτων που εισήγαγαν από τον Κόλπο με προμήθειες από χώρες όπως η Λιβύη, το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν.