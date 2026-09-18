Δεν τα κατάφερε τελικά ο 54χρονος, που χθες το απόγευμα είχε κάνει «βουτιά» από τα Ενετικά Τείχη, στο Κομμένο Μπεντένι, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο άτυχος άνδρας είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, περίπου στις 23:00 το βράδυ.

Εκεί, σύμφωνα με το creta24.gr, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά και βαριά τραύματα από την πτώση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος έπεσε από τα τείχη λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης 17/9 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Η έρευνα για το τραγικό περιστατικό είναι σε εξέλιξη και διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση από τα Ενετικά Τείχη.