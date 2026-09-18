Σε αναστολή των αεροπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόμια του Λούμπλιν και του Ρζέσοφ, στη νοτιοανατολική Πολωνία, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής η πολωνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η απόφαση ελήφθη λόγω «στρατιωτικών αεροπορικών ενεργειών».

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/yvGr03w60W — PANSA (@PANSA_PL) September 18, 2026

Σε επιφυλακή η Πολωνία

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα με drones στην Ουκρανία, που προκάλεσαν την κινητοποίηση των πολωνικών αρχών στις ίδιες περιοχές.

Ειδικότερα, την Πέμπτη η κυβέρνηση είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους για πιθανή απειλή επίθεσης από αέρος, ενώ παράλληλα «σηκώνοντας» στρατιωτικά μαχητικά προχώρησε στο κλείσιμο των αεροδρομίων.

Δημιουργία αμερικανικής βάσης ανακοίνωσε ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Βαρσοβίας δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη αναφορικά με το σχέδιο δημιουργίας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση της βάσης έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ αποκάλυψε πως η ακριβής τοποθεσία όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί αναμένεται να γίνει γνωστή το προσεχές διάστημα.

Ο Τραμπ απέδωσε την πρόοδο στην ηγεσία του Πολωνού προέδρου, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο του και ευχαρίστησε για τη στάση του.

«Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Συμμαχία μας μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΥΠΕΡΟΧΑ ΝΕΑ! Χάρη στην τολμηρή ηγεσία του φίλου μου, Κάρολ Ναβρότσκι, Προέδρου της Πολωνίας, σημειώνεται σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μιας βάσης του Στρατού των ΗΠΑ στην Πολωνία. Αν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Συμμαχία μας μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας».