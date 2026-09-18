Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε την περασμένη νύκτα 35 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, καθώς σήμερα είναι η πρώτη ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σαράντα drones καταρρίφθηκαν εξάλλου στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση.

Στην πλευρά της Ουκρανίας, πρωινή επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης κόμβο εφοδιασμού της ρωσικής εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics Nova Poshta κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κι ένα φορτηγό πλοίο στο γειτονικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ, ανακοίνωσε επίσης μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας πως αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.