Να αντικατασταθεί μέσα στο 2026 αναμένει σχεδόν ο ένας στους δύο Γερμανούς ψηφοφόρους για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov.

Κατά την έρευνα αυτή σε δείγμα 1.611 ενηλίκων, το 48% θεωρεί πως ο κ. Μερτς δεν θα είναι καγκελάριος στις αρχές του 2027, το 31% θεωρεί το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ο καγκελάριος Μερτς, το ποσοστό δημοτικότητας του οποίου κατακρημνίζεται τους τελευταίους μήνες, είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο νέας ταπεινωτικής ήττας σε τουλάχιστον μία εκλογική διαδικασία σε ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια, δύο εβδομάδες μετά την επικράτηση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η βαριά ήττα στο παραδοσιακό οχυρό της παράταξης της γερμανικής κεντροδεξιάς, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), που κατέρρευσε εξασφαλίζοντας μόλις 17% των ψήφων, ενώ η AfD σημείωσε ραγδαία άνοδο στο 44%, επέτεινε τη σεναριολογία στη Γερμανία για το μέλλον του καγκελάριου, το ενδεχόμενο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το αξίωμα.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις θέλουν την CDU, το μείζον κόμμα του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού, να μην συγκεντρώνει παρά το 7% των προθέσεων ψήφου στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, ποσοστό επικίνδυνα κοντά στον πήχη του 5% που απαιτείται για την κατάληψη εδρών στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση της παράταξης σε οποιοδήποτε από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει προσπάθειες να παραμερίσει τα σενάρια για το μέλλον του. Η εγκατάλειψη της προσπάθειας «δεν είναι επιλογή για μένα», επιμένει ο καγκελάριος.