Σε αναζήτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα που προβλέπει το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Οι αλλαγές τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αγορά, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο απόσυρσης των νέων ρυθμίσεων.

Στο Υπουργείο Οικονομικών αξιολογούν τα σχόλια που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μετά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου και πριν πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Το τέλος ταξινόμησης

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για ενιαία έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης όλων των υβριδικών οχημάτων, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σήμερα ισχύει κλιμακωτό σύστημα κινήτρων, με τα υβριδικά οχήματα που εκπέμπουν έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο να απολαμβάνουν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ για τα υπόλοιπα η έκπτωση περιορίζεται στο 50%.

Η εξίσωση των συντελεστών συνεπάγεται επιβάρυνση για τα plug-in hybrid μοντέλα, τα οποία μέχρι σήμερα ευνοούνται από το υψηλότερο ποσοστό απαλλαγής. Ενδεικτικά, σε όχημα όπου το τέλος ταξινόμησης διαμορφώνεται σήμερα στα 5.700 ευρώ με την έκπτωση 75%, η μείωση του ποσοστού απαλλαγής στο 50% ανεβάζει την επιβάρυνση στα 6.650 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι αύξηση της τελικής τιμής πώλησης κατά περίπου 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική διάταξη για να προστατευθούν παραγγελίες και εμπορικές συμφωνίες που έγιναν με βάση το ισχύον καθεστώς. Συγκεκριμένα, για υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026, διατηρείται η απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Εταιρικά υβριδικά ΙΧ

Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών οχημάτων, με στόχο τη μεταφορά των κινήτρων αποκλειστικά προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι νέες διατάξεις καταργούν τις εξαιρέσεις που ισχύουν για τα υβριδικά χαμηλών ρύπων όσον αφορά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος από παροχές σε είδος, καθώς και τις σχετικές αποζημιώσεις χρήσης και φόρτισης. Με τη νέα ρύθμιση τα συγκεκριμένα φορολογικά πλεονεκτήματα θα διατηρηθούν μόνο για οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Παράλληλα, παύει να ισχύει το ειδικό καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους, εταίρους και μετόχους. Τα διαθέσιμα κίνητρα περιορίζονται στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ εισάγεται και ανώτατο όριο λιανικής τιμής προ φόρων στις 40.000 ευρώ για τη διατήρηση των σχετικών απαλλαγών.