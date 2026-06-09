Μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή σημειώθηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η Κατερίνα Παπουτσάκη μεγαλώνει τα δύο παιδιά της μετά τον χωρισμό της.

Ο παρουσιαστής, απευθυνόμενος στην ηθοποιό, σημείωσε πως έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στον ρόλο της μητέρας, λέγοντας:

«Έχεις χωρίσει και δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό. Μεγαλώνεις τα παιδιά σου καταπληκτικά. Αλήθεια σου το λέω και ακούω τα καλύτερα για τον αγώνα που κάνεις και είσαι τόσο άψογη μαμά. Αυτό το έχεις κερδίσει», είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στην ηθοποιό.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φανερά συγκινημένη δεν έκρυψε την έντονη συναισθηματική της αντίδραση, απαντώντας:

«Έλα, αυτό με συγκινεί φοβερά που λες, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι πιο σημαντικό απ’ αυτό», απάντησε.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη δυσκολία που βιώνουν δύο άνθρωποι μετά από έναν χωρισμό, επισημαίνοντας:

«Γιατί ξέρεις ότι, όταν χωρίζουνε δυο άνθρωποι και ο άντρας και η γυναίκα τραβάνε τον δικό τους Γολγοθά ο καθένας. Όλα τα βιώνεις και δεν κανένας δεν ξέρει τίποτα. Είναι ένας Γολγοθάς δικός σου αυτός. Όπως του κάθε ανθρώπου», τόνισε ο παρουσιαστής.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της προσήλωσης στο μέλλον, λέγοντας:

«Ναι, είναι σημαντικό γενικά να μην μπλέκονται άλλα πράγματα και να… Τέλος πάντων, κοιτάζουμε μπροστά», είπε χαρακτηριστικά.