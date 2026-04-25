Επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιούν το πρωί του Σαββάτου (25/04) στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία κατέπλευσε μόλις την προηγούμενη ημέρα στο λιμάνι του Πειραιά, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά στις 10 το πρωί, όπου τον υποδέχτηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ακολούθως, οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα μαζί με τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, τους υφυπουργούς Εξωτερικών, καθώς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΝ και ΑΣ).

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, όπου έγινε ξενάγηση από τον κυβερνήτη της Φ/Γ «Κίμων», πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, ενώ μέσω του Planning Room κατέληξαν στη Γέφυρα του πλοίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος ενδιαφέρθηκε να μάθει για την πρόσφατη αποστολή του πλοίου, ρωτώντας πόσο διάστημα είχε παραμείνει στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μια αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος, ο οποίος προσέφερε στον κ. Μακρόν ως αναμνηστικό τον θυρεό της φρεγάτας.

Ακολούθως, ο Γάλλος πρόεδρος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», αφήνοντας ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον εξοπλισμό του, όπως τα πυροβόλα, τους εκτοξευτήρες πυραύλων Exocet και γενικότερα τις επιχειρησιακές δυνατότητες που διαθέτει o «Κίμων».

Ακολουθεί η υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης στο Μαξίμου

Η επόμενη φάση των επαφών Ελλάδας και Γαλλίας μεταφέρεται στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου το διπλωματικό και αμυντικό σκέλος της συνεργασίας αποκτά κεντρική θέση, με έμφαση στην επικαιροποίηση μιας συμφωνίας-κλειδί για τις δύο χώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη φρεγάτα «Κίμων», οι δύο ηγέτες κατευθύνονται προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα δώσουν το «παρών» στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης του 2021, η οποία αφορά τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σε περίπτωση που απειληθεί η κυριαρχία οποιουδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Από ελληνικής πλευράς, την υπογραφή θα θέσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ από τη γαλλική πλευρά θα συμμετάσχουν ο υπουργός παρά τω υπουργώ Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μπεντζαμέν Χαντάντ -ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει- καθώς και η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, όπου οι δύο χώρες αναμένεται να προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), ενισχύοντας τη συνεργασία τους και στον ενεργειακό τομέα.