Η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα καθυστερήσει για μία ώρα περίπου, λόγω της άτυπης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται στις 18:45 στην Αθήνα και στις 19:30 να συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρωθυπουργό στη Ρωμαϊκή αγορά, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, η οποία είχε υπογραφεί το 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά και να ανοίξει νέα πεδία συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η καινοτομία και η πολιτική προστασία.

Ειδικά όσον αφορά στην επικαιροποίηση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, αιχμή παραμένει η πρόνοια αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση απειλής κατά της ελληνικής επικράτειας.

Και η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως βασικού πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.