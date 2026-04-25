Την περίπτωση του 30χρονου Σενεγαλέζου κεντρικού αμυντικού Αμπντού Ντιαλό, φαίνεται πως «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του τη νέα σεζόν.

Ο Ντιαλό έχει πλούσια καριέρα, έχοντας αγωνιστεί σε Ντόρτμουντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Λειψία, ενώ με την Εθνική της Σενεγάλης, έχει παίξει 33 φορές, με δύο γκολ στο ενεργητικό του.

Σύμφωνα με το «senego.com», ο Ολυμπιακός είναι μία εκ των ομάδων που «βλέπουν» την περίπτωση του, μαζί με τις Άντερλεχτ και Νις.

Ο Ντιαλό ανήκει στην Αλ Αραμπί από το 2023, όμως αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού, στην Ουμ Σαλάλ. Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του στο Κατάρ και επιθυμία του είναι η επιστροφή στην Ευρώπη.