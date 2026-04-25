Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στα play off της Euroleague και στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας επικράτησε ξεσηκωμός για τα εισιτήρια των δύο πρώτων αγώνων στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Ολυμπιακού σε μόλις 55 λεπτά εξάντλησαν τα εισιτήρια και των δύο αγώνων με την Μονακό. Μάλιστα, περισσότεροι από 65.000 φίλοι της ομάδας του Πειραιά προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold out τόσο για το Game 1, όσο και για το Game 2 και έτσι το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00 και την Πέμπτη 30 Απριλίου την ίδια ώρα.