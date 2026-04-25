Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τη φωτογραφία του μαχαιριού με το οποίο ο 20χρονος που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 27χρονου γιο του ταξιάρχου της ΓΑΔΑ στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόκειται για ένα κρητικό παραδοσιακό μαχαίρι που φαίνεται να είχε πάρει ως δώρο ο δράστης, και στη λάμα του οποίου, όπως συνηθίζεται, έχει χαραγμένη μία μαντινάδα που λέει: «Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω».

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα έγκλημα με προσωπικά κίνητρα το οποίο ομολόγησε ο 20χρονος που αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη τρία άτομα.

Ανάμεσα τους μία 20χρονη κοπέλα, πρώην σύντροφος του 27χρονου για την οποία φαίνεται πως έγινε και η δολοφονία, καθώς ο γιος του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ δεν είχε ξεπεράσει τον χωρισμό τους και την πίεζε να τα ξαναβρούν. Κάπως έτσι φτάσαμε στο «ραντεβού» μεταξύ των δύο νεαρών, που οδήγησε στη δολοφονία του 27χρονου με μία μαχαιριά στην καρδιά.

Ο δράστης είχε κρύψει το όπλο στην ταράτσα σπιτιού συγγενικού του προσώπου, πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα, ενώ είναι εκείνος που υπέδειξε στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» το σημείο μετά την σύλληψη και την ομολογία του στη ΓΑΔΑ.

Μια συνάντηση που προοριζόταν να δώσει τέλος σε μια προσωπική διαμάχη κατέληξε στην αιματηρή τραγωδία, με φόντο μια σχέση που είχε ήδη προκαλέσει ένταση και αντιπαλότητα ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Η ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή, με τον 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη να υποστηρίζει μετά τη σύλληψή του ότι η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε κλίμα έντασης, εξαιτίας της σχέσης που είχε αναπτύξει με την πρώην σύντροφο του θύματος.

«Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω», ανέφερε στις αρχές ο καθ΄ομολογίαν δράστης.

Οι δύο νεαροί είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Έφτασαν στο σημείο με διαφορετικά οχήματα: ο 27χρονος μόνος του, ενώ ο 20χρονος συνοδευόταν από έναν 18χρονο φίλο του.

Ο 18χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν ο φίλος του έβγαλε το μαχαίρι. Όπως είπε, προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά η επίθεση είχε ήδη πραγματοποιηθεί, με το θύμα να δέχεται το θανατηφόρο πλήγμα στο στήθος.

«Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», είπε.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε φονική συμπλοκή, με τον 20χρονο να χρησιμοποιεί ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρονο στην καρδιά.

Τα μηνύματα μετά το έγκλημα

Αμέσως μετά την πράξη, ο δράστης φέρεται να επικοινώνησε με τη σύντροφό του, η οποία γνώριζε για τη συνάντηση, και να αντάλλαξαν τα εξής μηνύματα:

20Χρονη: Τι έγινε;

Δράστης: Τον γα…

20Χρονη: Τι εννοείς;

Δράστης: Τίποτα, τίποτα, τελικά δεν ήρθε.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτό το γεγονός. Ένα παιδί πέθανε. Είμαστε όλοι χάλια με το παιδί που έφυγε. Ένα καλό παιδί. Συμπάσχω με την οικογένεια, δεν ξέρω πως να συμπεριφερθώ και απέναντί τους», δηλώνει ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, με τον δικηγόρο να εξηγεί πως η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να αποτρέψει και τον έναν και τον άλλον να επικοινωνούν μεταξύ τους, για να μην υποδαυλίζει τα πάθη. Εκείνο το βράδυ έμαθε μόνο από τον δράστη ότι θα υπάρξε συνάντηση και προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να πάει.

Μετά από έρευνα στην ταράτσα του διαμερίσματος όπου διέμενε με την οικογένειά του, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εντόπισαν το μαχαίρι του εγκλήματος. Ο ίδιος ο δράστης υπέδειξε το σημείο όπου το είχε κρύψει, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 20χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης ενώπιον του Ναυτοδικείου.

Οι κινήσεις μετά τη δολοφονία

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος που ήταν παρών στο περιστατικό, καθώς και δύο νεαρές γυναίκες — ανάμεσά τους και η 20χρονη σύντροφος του δράστη — με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού των δύο ανδρών είχε αρχικά προγραμματιστεί για την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο ακυρώθηκε και επανακαθορίστηκε για τις 22 του μήνα. Το θύμα πήγε μόνο του στη συνάντηση, γεγονός που γεννά ερωτήματα, δεδομένου ότι είχε κανονίσει να δει φίλους του αργότερα.

Αντίθετα, ο 20χρονος προσήλθε στο σημείο συνοδευόμενος από φίλο του και έχοντας μαζί του το μαχαίρι, το οποίο τελικά χρησιμοποίησε για να επιτεθεί.

Μετά το έγκλημα, ο ίδιος και ο φίλος του αποχώρησαν με αυτοκίνητο, στη συνέχεια άλλαξαν όχημα χρησιμοποιώντας αυτό του πατριού του, ενώ ο δράστης φέρεται να άλλαξε ρούχα. Αργότερα συναντήθηκαν με τις δύο κοπέλες.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι ο φίλος του δεν είχε εμπλοκή, οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν τι ακριβώς συνέβη στο πάρκο, καθώς δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το περιστατικό.

Οι τέσσερις κατέληξαν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη, όπου παρέμειναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νεαρής γυναίκας, με την οποία το θύμα είχε χωρίσει λίγο πριν το Πάσχα και η οποία είχε πλέον σχέση με τον δράστη, ο 20χρονος της ανέφερε ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν. Εκείνη προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν κατάφερε να τον μεταπείσει.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στο φιλικό και προσωπικό περιβάλλον του θύματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκόμενων, τα κινητά των οποίων έχουν ήδη κατασχεθεί.