Το έγκλημα που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στον Άγιο Δημήτριο και άφησε πίσω του έναν νεκρό και πολλαπλά ερωτήματα, φέρνει στο φως μια ακόμα υπόθεση που ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές και κατέληξε σε δολοφονία.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο δράστης φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι στην καρδιά έναν 27χρονο, γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, με αφορμή ερωτική αντιζηλία.

«Ήταν η κακιά η ώρα. Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Ο 20χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 ενώπιον του Ναυτοδικείου. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα.

Το ραντεβού στον Ασύρματο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης και το θύμα είχαν κανονίσει να συναντηθούν στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους.

Ο 20χρονος δεν πήγε μόνος του στο ραντεβού, αλλά συνοδευόταν από έναν 18χρονο φίλο του. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν απειλές πριν ο νεαρός βγάλει μαχαίρι και καταφέρει το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά του 27χρονου, ο οποίος κατέληξε λίγο αργότερα.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για το κίνητρο της δολοφονίας. Αφού απέκλεισαν εμπλοκή του θύματος σε παράνομες δραστηριότητες, επικεντρώθηκαν στο προσωπικό του περιβάλλον.

Η έρευνα ανέδειξε τη σύγκρουση με τον 20χρονο, η οποία συνδεόταν με την 20χρονη πρώην σύντροφο του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δεν είχε αποδεχτεί τον χωρισμό και φέρεται να ασκούσε πίεση στη νεαρή γυναίκα τις τελευταίες ημέρες.

Κατά τις ίδιες πηγές, ήταν ο ίδιος που κάλεσε τον 20χρονο στη συνάντηση. Η έντονη λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τραγική κατάληξη τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

«Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει»

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα: “Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει”. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα: «Μην πας, μην πας, σε παρακαλώ» και εκείνος μου απάντησε “Όχι, θα πάω”. Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ισχυρίζεται η 20χρονη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, ο 27χρονος προσπάθησε να αντισταθεί. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι πέρα από το θανατηφόρο τραύμα, έφερε ακόμη δύο τραύματα, ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι.

«Εγώ ήμουν σε κοντινή απόσταση από τον δράστη και μιλούσα στο τηλέφωνο. Είδα από απόσταση τι έγινε. Φοβήθηκα και ήμουν σοκαρισμένος», δήλωσε ο φίλος του δράστη.

Μετά την επίθεση, ο δράστης μαζί με τον φίλο του φέρεται να συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους και να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τις δύο γυναίκες, εκείνες την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και κατέθεσαν, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του δράστη στις Αρχές.

Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 20χρονος φέρεται να έκρυψε το μαχαίρι πίσω από θερμοσίφωνα στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο το επόμενο πρωί και εντόπισαν στην ταράτσα το όπλο με το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε και οι πιέσεις αυξάνονταν, πρώτος φέρεται να «έσπασε» ο φίλος του δράστη, ο οποίος προσήλθε στις Αρχές και περιέγραψε όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως ο 20χρονος είχε μαζί του μαχαίρι.

Η δίκη των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.