Στο Αυτόφωρο Τριμελές παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις νεαροί πολύ φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία . Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 20χρονες .

Σε βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί σοβαρές διώξεις, όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία).

Η υπόθεση φαίνεται να έχει τις ρίζες της σε ερωτική αντιζηλία. Το 27χρονο θύμα διατηρούσε σχέση επί τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες, η οποία – σύμφωνα με τα στοιχεία – δεχόταν παράλληλα μηνύματα από τον 20χρονο δράστη, ενώ βρισκόταν ακόμη στη σχέση αυτή.

Μετά τον χωρισμό της με το θύμα, η κοπέλα προχώρησε σε νέα σχέση με τον 20χρονο. Ο 27χρονος φέρεται να μην αποδέχθηκε την εξέλιξη και να συνέχισε να επικοινωνεί μαζί της, ζητώντας επανασύνδεση, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε στην ένταση που κατέληξε στο τραγικό περιστατικό.

«Του είπε ‘μην πας για κανένα λόγο»

Τη θέση ότι το φονικό, όπως εξελίχθηκε, ραντεβού ανάμεσα στο 27χρονο θύμα και τον 29χρονο δράστη κλείστηκε εν αγνοία τους, και πως η βασική κοπέλα προσπάθησε να το αποτρέψει κάθε μεταξύ τους επαφή, εξέφρασε ο συνήγορος των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο -μαζί με τον δράστη και τον φίλο του.

«Ως εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του άτυχου χαμένου παιδιού. Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά πρώτα η βασικότερη ας το πούμε έτσι κοπέλα και μετά η επόμενη και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση, όταν ακόμα η έρευνα ήταν όχι απλά σε σκότος, αλλά αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του θλιβερού πατρός» σημείωσε ο δικηγόρος.

Όπως υποστήριξε η πραγματικότητα είναι ότι «χωρίς να γνωρίζει απολύτως καμία από τις δύο απολύτως τίποτε, στήθηκε αυτό το ραντεβού. Η πρώτη κοπέλα, ας το πούμε η ερωτική σύντροφος, διαδοχικά των δύο προσώπων, των δύο παιδιών του θύματος και του δράστη, έμαθε μόνο από το δράστη ότι πρόκειται να υπάρξει ένα ραντεβού και τον απέτρεψε λέγοντάς του προφορικά αλλά και γραπτά ‘Μην πας, μην πας για κανένα λόγο’. Όταν τελέστηκε η πράξη ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν είχε προσέλθει το θύμα. Όταν το έμαθε, έφυγε από το σημείο, πήγε στο σπίτι της και προσπάθησε να καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν το κατάλαβε, μάλιστα θα σας έλεγα χωρίς να το έχει ακόμα καταλάβει, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση. Δεν μπορούσαμε καν να συνεννοηθούμε, να μπουν κάποιες σκέψεις σε σειρά για να δούμε τι πρέπει να συμβεί».

Ερωτηθείς αν ήταν παρούσα στο περιστατικό του φόνου είπε ότι «δεν το γνώριζε καν. Σας είπα και πριν ότι πληροφορήθηκε από τον ίδιο το δράστη ότι τελικά το θύμα δήθεν δεν πήγε».

Λίγη ώρα αργότερα, προσέθεσε ο δικηγόρος, η μητέρα της κοπέλας να ακούσει ότι έχασε τη ζωή του το παιδί από άλλο λόγο, «δεν γνώριζε την πραγματικότητα και για να μην ταραχθεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση, της είπε να επιστρέψει στο σπίτι χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι κάτι έχει πάθει ο παππούς σου. Και έτσι γύρισε το κορίτσι στο σπίτι και μετά τις αρχικές έρευνες που έγιναν, έμαθε η κοπέλα και έπεσε σε κατάσταση σοκ. Δυστυχώς ακόμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Φρονώ ότι η Εισαγγελία άσκησε μια δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο, διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε πρώτα από την κοπέλα που είχε τη σχέση και στη συνέχεια αμέσως από τη δεύτερη».