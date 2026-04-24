Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εκτίμηση για τη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο κατέθεσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, βασιζόμενος σε πρόσφατους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους. Ο σεισμολόγος, υποστήριξε ότι η περιοχή πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός ιστορικού κύκλου που ξεκίνησε μετά τον εμβληματικό σεισμό του 1995 (σεισμός στο Αίγιο μέγεθος 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ).

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η πιθανότητα για μια ισχυρή δόνηση τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά υψηλή. Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του λέγοντας χαρακτηριστικά:

Μάλιστα, προσδιόρισε το χρονικό παράθυρο αυτής της «μαθηματικής βεβαιότητας» σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» και επιμένοντας στην ανάγκη για άμεση αντισεισμική θωράκιση.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ θα χτυπήσει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως «είναι μαθηματικό ζήτημα» η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση Πολιτεία και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα το «τρίπτυχο» που περιλαμβάνει την «προετοιμασία, την ενημέρωση και τις αντισεισμικές κατασκευές».

Ερωτηματικά για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η προειδοποίηση για τον Κορινθιακό ήρθε λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Κρήτη το πρωί της Παρασκευής. Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τη δόνηση ως «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», σημειώνοντας ότι η απουσία ζημιών οφείλεται αποκλειστικά στην απόσταση του επικέντρου από τις ακτές.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για τη συνέχεια της δραστηριότητας στο νησί. Ο σεισμολόγος έθεσε το ζήτημα της κύριας δόνησης, σημειώνοντας:

«Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός».

Όπως αποκάλυψε, στην περιοχή καταγράφονται προσεισμοί εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που δείχνει μια συνέχεια στη δραστηριότητα. Τα τελικά συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κορύφωση του φαινομένου αναμένονται το Σάββατο, μετά τη συλλογή και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων.

Το τρίπτυχο της προστασίας και η αποκάλυψη για τη Σαντορίνη

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, καθώς σε δέκα ημέρες πρόκειται να βραβευτεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης:

«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», είπε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.