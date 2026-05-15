Το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκαν επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερρών και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν με τα πόδια προς το τελωνείο του Προμαχώνα, διαμαρτυρόμενοι για το σύστημα ελέγχου στα σύνορα. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μένουν απροστάτευτοι απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό ή και στον κίνδυνο εξάπλωσης ιών.

Μόλις έφτασαν στο τελωνείο, αντίκρισαν ισχυρή αστυνομική δύναμη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας thesspost.gr, παρά τις διαβουλεύσεις, η ένταση κορυφώθηκε απότομα, με συνέπεια οι δυνάμεις των ΜΑΤ να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα ώστε να απωθήσουν τους αγρότες. Από τη ρίψη των χημικών όμως, λιποθύμησε ένας αγρότης.

Ακολουθούν βίντεο από τα επεισόδια: