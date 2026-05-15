Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στη χώρα μας αύριο, καθώς, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η τρέχουσα ατμοσφαιρική κυκλοφορία που σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει μεταφορά ερημικής σκόνης προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να μειωθούν σημαντικά και στις νοτιοανατολικές περιοχές.

Σε χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που προβλέπονται για το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05, με ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις νυχτερινές ώρες.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συγκεντρώσεις και τα επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης παρέχονται μέσω του Παρατηρητηρίου Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης του ΕΑΑ/meteo.gr (meteo.gr/dust), όπου διατίθενται δεδομένα του δορυφόρου Sentinel‑5P, καταγραφές από σταθμούς ποιότητας αέρα σε Ρέθυμνο και Άδελε, καθώς και προγνώσεις συγκεντρώσεων σκόνης για όλη τη χώρα.