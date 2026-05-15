Η υπόσχεση ήταν ελκυστική: ένα «χρυσό» smartphone, φτιαγμένο για τους «πραγματικούς Αμερικανούς», με μηνιαίο πάγιο 47 δολαρίων και την υπογραφή της οικογένειας Τραμπ. Ωστόσο, το περιβόητο «T1 Phone», που παρουσιάστηκε ως η εθνική εναλλακτική απέναντι στους κολοσσούς της Apple και της Samsung, παραμένει άφαντο και όσοι το πλήρωσαν, που τυχαίνει να είναι και ψηφοφόροι του Τραμπ, έχουν γίνει έξαλλοι.



Δέκα χρόνια μετά την ιστορική κάθοδο του Ντόναλντ Τραμπ από τη χρυσή κυλιόμενη σκάλα του Trump Tower, οι γιοι του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, επέστρεψαν στο ίδιο σημείο για να παρουσιάσουν την Trump Mobile, όπως είχε αναφέρει τότε και η Washington Post. Όμως, τον Μάιο του 2026, το μεγαλόπνοο project εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές επιχειρηματικό και πολιτικό θρίλερ.



Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις για παράδοση τον Αύγουστο του 2025, η συσκευή δεν έχει αποσταλεί σε κανέναν από τους περίπου 600.000 πελάτες που κατέβαλαν προκαταβολή 100 δολαρίων, σύμφωνα με τους International Business Times. Οι συνεχείς αναβολές έχουν προκαλέσει την παρέμβαση ρυθμιστικών αρχών και την οργή Δημοκρατικών νομοθετών, οι οποίοι ζητούν έρευνα για πιθανή εξαπάτηση των καταναλωτών.



Το πιο σκανδαλώδες στοιχείο της υπόθεσης κρύβεται στους όρους χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας. Εκεί, η Trump Mobile αποποιείται κάθε ευθύνης με τρόπο που σοκάρει, όπως αναφέρει και το The Hill. Υπό τον τίτλο «Καμία εγγύηση κυκλοφορίας», η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Το κείμενο αναφέρει ρητά: «Η Trump Mobile δεν εγγυάται ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει εμπορικά, ότι θα ληφθούν οι εγκρίσεις της FCC ή ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει ποτέ».



Ενώ η εταιρεία διατείνεται πως οι προκαταβολές είναι επιστρέψιμες, η αβεβαιότητα για την προέλευση των εξαρτημάτων και το γεγονός ότι η συσκευή ίσως δεν περάσει ποτέ τη γραμμή παραγωγής, μετατρέπουν το σύμβολο του «οικονομικού εθνικισμού» σε μια τεράστια φούσκα. Για τους χιλιάδες υποστηρικτές που ονειρεύτηκαν ένα κινητό «κόντρα στο κατεστημένο», η πραγματικότητα των νομικών αστερίσκων αποδεικνύεται πολύ πιο σκληρή από το μάρκετινγκ των Τραμπ.



Η υπόθεση πλέον δεν αφορά μόνο μια αποτυχημένη εμπορική προσπάθεια, αλλά μια σοβαρή ηθική κρίση. Οι αρχές εξετάζουν αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.



Η σιωπή της οικογένειας Τραμπ για την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας εντείνει τις ανησυχίες ότι το T1 Phone θα μείνει στην ιστορία ως ένα ακόμα «χρυσό» πυροτέχνημα.

