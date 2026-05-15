Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε σωθεί, εφόσον είχαν ληφθεί οι κατάλληλες ιατρικές αποφάσεις, υποστήριξε στο δικαστήριο ο εντατικολόγος Δρ. Μάριο Σίτερ, στο πλαίσιο της δίκης για τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού.

Ο γιατρός, που είχε εξετάσει προσωπικά τον Μαραντόνα, ανέφερε πως ο παλαίμαχος σούπερ σταρ έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια και παρουσίαζε σοβαρή κατακράτηση υγρών σε πολλά ζωτικά όργανα, κατάσταση που – όπως τόνισε – μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η χορήγηση της κατάλληλης αγωγής με διουρητικά θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς θα μείωνε άμεσα τη συσσώρευση υγρών και θα αποσυμπίεζε τον οργανισμό του. «Σε περίπου 48 ώρες, η κατάστασή του θα είχε βελτιωθεί σημαντικά. Βλέπω καθημερινά ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι φτάνουν με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τους χορηγούνται διουρητικά για να μειωθεί ο όγκος των υγρών τους και μετά από 12 ώρες είναι ήδη στο σπίτι», είπε ο Σίτερ και ενισχύοντας τις κατηγορίες περί εγκληματικών λαθών και αμέλειας των κατηγορούμενων, που είχαν τελικά ως αποτέλεσμα να πεθάνει με αργό και βασανιστικό τρόπο.