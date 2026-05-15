Στη σύλληψη ενός 63χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, ως υπαίτιου για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Μαΐου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:20 στην ευαίσθητη περιοχή του Παλιού Λιμανιού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.



Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο άνδρας επιχείρησε να καθαρίσει έκταση με ξερά χόρτα πλησίον οικίας, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών. Η ενέργεια αυτή, που έλαβε χώρα εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, κρίθηκε άκρως επικίνδυνη και οδήγησε στον εντοπισμό του. Οι αρχές υπενθυμίζουν την αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, καθώς η παραβίαση των κανονισμών επιφέρει άμεσες ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες.



Η εξάπλωση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση, ενώ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.



Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 937,50, σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





