Σοκάρουν οι εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα από το σπίτι-τρώγλη στο Περιστέρι που ζούσαν τα έξι παιδιά μέσα στις ακαθαρσίες.

Οι εικόνες προβλήθηκαν από τις «Αποκαλύψεις» και φαίνεται η κατάσταση, στην οποία ζούσε η πολύτεκνη οικογένεια.

Επίσης, κάτοικος των Λειψών, όπου ζούσε προηγουμένως η οικογένεια, υποστήριξε ότι η μητέρα έχει κακοποιηθεί έντονα από τον πατέρα της, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Ακούστε, αυτή δεν έγινε τρελή από μόνη της, ο μπαμπάς της ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, τους χτυπούσε πάρα πολύ στα νιάτα του και τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει, είναι άρρωστος στο κρεβάτι. Αλλά είναι πάρα πολύ νευρικός και η συμπεριφορά του είναι πολύ άσχημη στα παιδιά του και στην κοπέλα αυτή, γιατί την τρέλανε ο μπαμπάς, δηλαδή την οδήγησε εκεί», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Έπειτα, δήλωσε ότι οι κάτοικοι των Λειψών βοηθούσαν την οικογένεια, πηγαίνοντας ρούχα και τρόφιμα, τα οποία πετούσαν οι γονείς στο δρόμο όμως.

«Η εμφάνιση δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Σας ορκίζομαι, ο κόσμος εδώ βοηθούσε, ο κόσμος πήγαινε ρούχα και τρόφιμα, τους πήγαινε. Τα ρούχα τα άφησαν και σάπισαν έξω από το σπίτι τους. Τα παιδιά πήγαιναν χωρίς μπουφάν στο σχολείο, ενώ τους είχαν δώσει και ρούχα, τους είχαν δώσει πάρα πολλά ρούχα και τα πετάξαν. Η διευθύντρια του σχολείου επέβαλε στη γιαγιά να πηγαίνει να τα κάνει μπάνιο τα παιδιά έστω και μία φορά την εβδομάδα και να πηγαίνουν σχολείο», είπε στις «Αποκαλύψεις».

Ποινή 16 μηνών με αναστολή στους δύο γονείς

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στους γονείς που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή των 16 μηνών, που επέβαλε στον καθένα, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που οδήγησε τις Αρχές στο δώμα των 27 τ.μ. πολυκατοικίας στο Περιστέρι, όπου διέμενε το ζευγάρι με τα έξι παιδιά του, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Τα έξι παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναζητείται φιλοξενία.