Βίντεο-ντοκουμέντο από το μπαρ στην Καλλιθέα δείχνει τη στιγμή που ανοίγει πυρ ο 58χρονος πιστολέρο, όπως και την αντίδραση των θαμώνων που συνεχίζουν να διασκεδάζουν, παρά τους πυροβολισμούς.

Το Live News πρόβαλε το βίντεο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, ο δράστης δεν πυροβόλησε συνεχόμενα, αλλά με χρονική απόσταση περίπου 1 λεπτού ανάμεσα σε κάθε ριπή.

Στις εικόνες διακρίνεται ο 58χρονος να κυκλοφορεί μέσα στο μπαρ κρατώντας το όπλο τύπου Scorpion (και όχι Uzi, όπως είχε αναφερθεί), ενώ ο κόσμος διασκεδάζει κανονικά.

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Ο 58χρονος, ο οποίος έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, σε βαθμό κακουργήματος, και για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς, φέρεται να απέδωσε τις πράξεις του στο αλκοόλ.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε θολώσει.

Ο 58χρονος φέρεται να είπε πως στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαινε πολύ συχνά, καθώς αποτελούσε το στέκι του, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Επιπλέον, εμφανίζεται να παραδέχτηκε πως πράγματι κατείχε παράνομα το όπλο με το οποίο άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα.