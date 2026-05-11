Το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τη 43χρονη στην Καλλιθέα να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς, καθώς την πυροβόλησε ο πιστολέρο με το ούζι.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη με αιμορραγία από τον λαιμό και τον ώμο, εκλιπαρούσε να την πάει κάποιος στο νοσοκομείο, φωνάζοντας «σας παρακαλώ στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε», με οδηγούς να την βλέπουν μέσα στα αίματα και να αδιαφορούν.

Τα πλάνα προβλήθηκαν στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο άνδρας που διακρίνεται να την κρατάει όρθια, είναι ο αδερφός της.

«Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε»

Ο αδερφός της 43χρονης, μιλώντας για τις δραματικές στιγμές, περιέγραψε ότι ο 58χρονος δράστης άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο μαγαζί.

«Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες τρεις στον DJ, στη μεριά του DJ, άλλες τρεις στο πάτωμα. Δεν άφηνε τους πελάτες. Είχε κλείσει την είσοδο όπου βγαίνει ο κόσμος. Είχε κάτσει εκεί και πυροβόλησε κάτω τρεις φορές το πάτωμα. Σύνολο στο μαγαζί πρέπει να έριξε πάνω από 7 – 8 πιστολιές, μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω από το μαγαζί και πυροβολούσε την ταμπέλα».

Όπως είπε ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ και άνοιξε πυρ. Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

«Είναι και μανούλα και έχει και δύο παιδάκια μικρά. Εγώ ήμουνα μέσα στο μαγαζί. Είδα την αδερφή μου, την πυροβόλησε τρεις φορές και την βρήκε, οι δύο τελευταίες την βρήκανε. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γιατί έκανα μία δουλειά και ακούω πρώτο μπαμ, δεύτερο μπαμ και πετάγομαι. Την ώρα που πετάγομαι κοιτάζω το ταμείο, βλέπω την τρίτη πιστολιά και βλέπω την αδερφή μου και σκύβει απ’ την καρέκλα και φεύγει έξω από το μαγαζί κρατώντας τον λαιμό της».