Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα είναι, πλέον, ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της Κυριακής πυροβόλησε μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια 43χρονη γυναίκα.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 58χρονου ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν επιχείρησε να εισέλθει στο μπαρ και δεν του επέτρεψαν την είσοδο.

Ο 58χρονος στη συνέχεια φέρεται να πήγε στο αυτοκίνητο του από το οποίο πήρε το όπλο του, τύπου Uzi, επέστρεψε στο μπαρ και πυροβόλησε τη γυναίκα.

Η 43χρονη, η οποία φέρει τραύματα σε ώμο και πλάτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.