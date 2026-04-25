Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο έχει ξεκινήσει και η ΕΠΟ έκανε γνωστό το τελετουργικό που θα λάβει χώρα πριν την σέντρα του αγώνα.

Μάλιστα σύμφωνα με την Ομοσπονδία στη κενή ζώνη ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων θα τοποθετηθούν οκτώ φανέλες, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Τα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα τα οποία επιμελήθηκε με φαντασία και ευαισθησία η ειδική πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη, περιλαμβάνουν μουσικό δρώμενο πριν τον αγώνα με κρητική λύρα από την αριστοτέχνη του είδους, Γεωργία Νταγάκη και βιολί από τον σολίστα, Βασίλη Ραψανιώτη, που θα εκτελέσουν τα κομμάτια Moires, Black Sea Legacy, Matala καθώς και τους ύμνους των δύο ομάδων.

Το βαρύτιμο τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας θα φέρουν στο γήπεδο οι πρώην διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ, Ζήσης Βρύζας και του ΟΦΗ, Νίκος Μαχλάς, ενώ το τρόπαιο θα τοποθετηθεί στο σημείο της απονομής από τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας.

Επίσης, οκτώ φανέλες τοποθετημένες στην κενή ζώνη της κερκίδας θα αποδώσουν τιμή στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν μέσα στο 2026 τόσο άδικα και τόσο πρόωρα, ενώ το μήνυμα για τη συμπερίληψη στο ποδόσφαιρο, συνανθρώπων μας με συγκεκριμένα προβλήματα και ικανότητες, έρχεται να δώσει με έμπρακτο τρόπο η live online ηχητική περιγραφή σε τυφλούς φιλάθλους, που θα έρθουν στο γήπεδο κατόπιν συνεργασίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον «Φάρο Τυφλών».

Τον εορταστικό τόνο θα δώσουν στο ημίχρονο τα πυροτεχνήματα και το drone show που έχει οργανωθεί, ενώ στη λήξη του μεγάλου αγώνα θα γίνει δημοπρασία με φανέλες ποδοσφαιριστών του τελικού».