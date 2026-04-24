Δραματικές είναι οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, με τα νέα στοιχεία να αλλάζουν τα δεδομένα για τον τρόπο που της αφαίρεσε τη ζωή ο πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με όσα ήταν γνωστά, με κάποιον τρόπο το πρώην ζευγάρι ήρθε σε επικοινωνία την Κυριακή, συναντήθηκε στο μοιραίο σημείο και εκεί έγινε το φονικό. Εντούτοις, η εξέταση στο όχημα του θύματος αποκάλυψε στοιχεία που φαίνεται να ανατρέπουν τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του αυτοκινήτου της 43χρονης, το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, η βολίδα εντοπίστηκε στο ταμπλό, ενώ ο κάλυκας βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι η δολοφονία διαπράχθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Όσον αφορά στην ακριβή αναπαράσταση του φονικού, κερδίζει έδαφος το σενάριο ο 40χρονος να βρισκόταν καθισμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, με την 43χρονη να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και ενώ βρισκόταν γυρισμένη, πυροβολήθηκε από τη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα η σφαίρα να βγει από την αριστερή και να καρφωθεί στο ταμπλό, έγραψε το neakriti.gr.

Κι εδώ δημιουργείται το ερώτημα: Πώς και γιατί ο 40χρονος βρέθηκε στο κάθισμα πίσω από τη θέση του οδηγού, τη στιγμή που θεωρητικά μετέβη με ξεχωριστό όχημα στο σημείο συνάντησης, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ζευγάρι κανόνισε το ραντεβού.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με τις Αρχές, από τα στοιχεία των ερευνών προέκυψε ότι η δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, μεταξύ 11:00 και 11:10, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στις Δαφνές, όπου η γυναίκα διέμενε με τα τρία της παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι, την ώρα που η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Μία και μόνο σφαίρα ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό της, διαπερνώντας το κεφάλι της και καταλήγοντας στο εσωτερικό του οχήματος.

Έπειτα από την πράξη του, ο δράστης μετέφερε τη σορό στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της γυναίκας, τη σκέπασε με ένα χαλί και απομακρύνθηκε από το σημείο με το δίκυκλό του – όπου σε μικρή απόσταση έχασε τον έλεγχο και το όχημά του κατέληξε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά – δεδομένα τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από την Αστυνομία την ημέρα που εκείνος κλήθηκε να καταθέσει.

Ωστόσο, παρά το ατύχημα, φέρεται να συνέχισε την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, με τον ίδιο να βρίσκεται στο σημείο δύο φορές, καθώς αρχικά περίπου στις 12 μ. καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Μοιρών, απ’ όπου κάλεσε ταξί, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του στους Μαλάδες, καλώντας την οδική ασφάλεια να απομακρύνει το δίκυκλο.

Ακολούθως, επέστρεψε για δεύτερη φορά στον τόπο του εγκλήματος με ένα Smart, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του, μετακινώντας το αυτοκίνητο της 43χρονης προς την Αγία Βαρβάρα, επιλέγοντας ένα δυσπρόσιτο σημείο για να κρύψει το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό, σε σημείο που δύσκολα μπορούσε να εντοπιστεί.

Στη συνέχεια, στις 13:13 μ.μ. επέστρεψε πεζός στον κεντρικό δρόμο και με δεύτερο ταξί, το οποίο κλήθηκε από βενζινάδικο της περιοχής, κατευθύνθηκε ξανά προς τον Άγιο Παντελεήμονα για να παραλάβει το όχημά του.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος κλήθηκε αρχικά να καταθέσει και απάντησε με τρόπο που δεν προκάλεσε άμεσα υποψίες, ωστόσο, όταν του ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις, ο ίδιος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι η έρευνα πλησίαζε στην αποκάλυψη της αλήθειας, προχωρώντας σε αυτοχειρία.