Συγγνώμη από τα δύο παιδιά του και την οικογένεια της 32χρονης συζύγου του, ζήτησε ο 39χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατηγορούμενος ότι τραυμάτισε με σφυρί και στη συνέχεια έπνιξε με καλώδιο την άτυχη γυναίκα τον Νοέμβριο του 2024 στο σπίτι τους, στους Αμπελόκηπους.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται.

«Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη», είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της υπερασπιστικής του γραμμής.

Ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι «όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή». «Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της», ανέφερε στη συνέχεια ο κατηγορούμενος.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει όταν εντοπίστηκε η σορός της άτυχης μητέρας στο πατάρι του διαμερίσματος της οικογένειας μία εβδομάδα αφότου χάθηκαν τα ίχνη της. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σε αυτό το διάστημα ζούσε στο διαμέρισμα με τα παιδιά τους, παρίστανε τον ανήσυχο, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και πως έστελνε μηνύματα λέγοντας ότι έχει φύγει στο εξωτερικό.

Κλαίγοντας, η μητέρα του θύματος κατέθεσε στο δικαστήριο για το «θέατρο» που έπαιζε ο γαμπρός της τις ημέρες που έψαχναν την κόρη της.

«Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για την Αλβανία», είπε φορτισμένη και συνέχισε: «Η κόρη μου, μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της». «Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;» ξέσπασε η γυναίκα, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο αδελφός του κατηγορούμενου, ο οποίος ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα, χαρακτήρισε τον αδελφό του καλό οικογενειάρχη.

«Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του. Ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει θέματα, ούτε στην Ελλάδα είχε προβλήματα», κατέθεσε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.