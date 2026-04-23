Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και την αυτοκτονία του 40χρονου.

Η παρουσίαση στοιχείων δείχνει τη σφοδρότητα της εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια στην κοινότητά τους.

Μετά την αποκάλυψη των χυδαίων μηνυμάτων που έστελνε, σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη που έκανε το Star ότι ο δράστης της δολοφονίας της Ελευθερίας σχεδίαζε να πετάξει το πτώμα της σε γκρεμό. Η προγραμματισμένη του ενέργεια ανατράπηκε όταν το αυτοκίνητο που μετέφερε το σώμα κόλλησε σε δύσβατη περιοχή.

Μετά το στυγνό έγκλημα, το πρώτο μέλημα του 40χρονου ήταν πώς θα κάλυπτε τα ίχνη του. Βάζοντας το άψυχο σώμα της γυναίκας στο πίσω κάθισμα, σκηνοθέτησε τροχαίο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό της, και μετέβη σε κοντινό βενζινάδικο για να πάρει ταξί.

Κατόπιν, θεωρώντας πως έχει πλέξει ισχυρό άλλοθι, με το αυτοκίνητό του αναχωρεί από το σπίτι του, και επιστρέφει στο σημείο που άφησε το ΙΧ της Ελευθερίας. Επιβιβάζεται ξανά και οδηγεί προς το χωριό του, την Αγία Βαρβάρα, ψάχνοντας το «τέλειο» σημείο για να ξεφορτωθεί το σώμα της.

Βολιδοσκοπεί ένα σημείο κάτω από γκρεμό, δίπλα σε ένα ρέμα με πυκνές καλαμιές, που πίστευε πως θα κάλυπταν το αυτοκίνητο του θύματος από τα μάτια περαστικών. Δεν τα καταφέρνει, και αντ’ αυτού παρατά αυτοκίνητο και τη νεκρή γυναίκα σε παρακείμενο χωράφι.