Η στυγερή δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη έχει συγκλονίσει όχι μόνο το νησί της Κρήτης, αλλά και όλο το πανελλήνιο και ο νους όλων είναι στα τρία παιδιά που έχασαν τη μητέρα τους, αλλά και το παιδί του αυτόχειρα και δολοφόνου.

Ο αδερφός του 40χρονου, που ήταν και αυτός που βρήκε τη σορό του, λέει στο MEGA:

«Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου. Πραγματικά, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους. Δεν γνώριζα ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση.

Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι.

Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».

Πάντως, ο αδελφός του 40χρονου μαζί με τα άλλα δύο αδέλφια του αυτόχειρα, τη μητέρα του 40χρονου, αλλά και περίπου άλλα 20 άτομα βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην κηδεία του αυτόχειρα.