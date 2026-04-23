Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, μέσα στο αυτοκίνητό της και φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές «δείχνουν» ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης τον πρώην σύντροφό της.

Από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα, ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, αφού ακόμα και στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τη 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου. Ενώ ακόμη και όταν συνάντησε τον αδελφό της αδικοχαμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα, δεν δίστασε να τον χαιρετήσει και να του πει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η Ελευθερία.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης και προσθέτει πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”», σύμφωνα με το creta24.

Αύριο Παρασκευή (24/4), στις Δαφνές Ηρακλείου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τη 43χρονη, που χάθηκε τόσο άδικα.

Η κηδεία της θα γίνει στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο όπου έζησε η Ελευθερία Γιακουμάκη.