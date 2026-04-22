Μακάβριο τέλος είχε η αναζήτηση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία μετά από τρεις ημέρες εξαφάνισης εντοπίστηκε νεκρή, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 40χρονος φέρεται να την σκότωσε εν ψυχρώ, με τη σορό της να εντοπίζεται μέσα στο αυτοκίνητό της σε περιοχή του Ηρακλείου, λίγες ώρες αφότου είχε βρεθεί νεκρός και ο ίδιος.

Συγγνώμη από την οικογένεια του 40χρονου

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 40χρονου στην Αγία Βαρβάρα –την περιοχή όπου βρέθηκε και η σορός της 43χρονης και από όπου καταγόταν– τα αδέλφια του προχώρησαν σε δημόσια δήλωση μέσω του Cretalive.gr.

Στη δήλωσή τους εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη για την ανείπωτη τραγωδία.

Όπως αναφέρουν, είναι συγκλονισμένοι από τις αποκαλύψεις και τονίζουν ότι δεν είχαν καμία γνώση ή ένδειξη για όσα φέρεται να σχεδίαζε ο 40χρονος.

“Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης”