Σοκ στην κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης, και ευρύτερα, προκάλεσε ο εντοπισμός της σορού της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μέσα σε όχημα, σε ερημικό σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η 43χρονη βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβόλο όπλο, και κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν βρέθηκε το όπλο στο σημείο, κάτι που αποκλείει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημά της είναι σε έναν επαρχιακό δρόμο. Είναι ενδεικτικό ότι η νεκροφόρα δεν μπορούσε να μπει σε αυτό το μονοπάτι και η σορός μεταφέρθηκε με μεγάλο αγροτικό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια νέα γυναικοκτονία με δράστη τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε και εντοπίστηκε νεκρός μια ημέρα νωρίτερα.