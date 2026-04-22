Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, η γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε το πρωί της Κυριακής από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της.

Βάσει της αυτοψίας στον τόπο όπου εντοπίστηκε η σορός, των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και του υλικού από κάμερες ασφαλείας, η Ασφάλεια Ηρακλείου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για προμελετημένη εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εκτίμηση που επικρατεί είναι πως ο 40χρονος είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη δολοφονία της 43χρονης κατά τη συνάντησή τους.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως το ζευγάρι πιθανότατα δεν συνομίλησε καθόλου πριν το μοιραίο, ενώ το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι ο δράστης πλησίασε το όχημα από την πλευρά του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ιατροδικαστής μετέβη στο χωριό Αγία Βαρβάρα και εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό της 39χρονης, ενώ αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει συλλέξει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης η συνάντηση του πρώην ζευγαριού έγινε μεταξύ 11:00 και 11:10 το πρωί της 19ης Απριλίου κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος.

Η Ελευθερία φέρεται να έχασε ακαριαία τη ζωή της, με το σώμα της να καταλήγει πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου. Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., όλη η πράξη εκτιμάται ότι διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη ή τυχαία. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 40χρονος να την κάλεσε να βρεθούν, πιθανώς για να της μιλήσει.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η 43χρονη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς να πάρει μαζί της προσωπικά αντικείμενα όπως τσάντα ή πορτοφόλι. Τα ευρήματα της έρευνας, σε συνδυασμό με την αυτοκτονία του το μεσημέρι της Τρίτης σε ξωκλήσι της περιοχής του Προφήτη Ηλία, συνθέτουν –όπως εκτιμούν οι Αρχές– το πλήρες χρονικό της τραγωδίας.

Το χρονικό της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Στη συνέχεια, περί τις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Μαρίνος Α. καταγράφεται να κινείται πεζός σε καφενείο επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, απ’ όπου καλεί ταξί και μεταβαίνει στην οικία του στην περιοχή Μαλάδες Ηρακλείου.

Από εκεί επιβιβάζεται στο ΙΧ αυτοκίνητου του, ένα λευκό Smart, παίρνοντας τον δρόμο για το παρεκκλήσι όπου δολοφόνησε την πρώην σύντροφο του. Από το σημείο αυτό φεύγει με το όχημα της 43χρονης -την οποία έχει βάλει στα πίσω καθίσματα- και κινείται προς την Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών και συγκεκριμένα προς το χωριό της Αγίας Βαρβάρας. Όπως διαπιστώθηκε, σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, εγκατέλειψε λευκό τζιπ με τη νεκρή Ελευθερία Γιακουμάκη.

Στη συνέχεια, κινείται πεζός και στις 13:13 το μεσημέρι της 19ης Απριλίου επιβιβάζεται σε ταξί, επιστρέφοντας στην Σταυρακιανή Καμάρα, που είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο, ενώ γύρω στις 14:00 το μεσημέρι κάμερα ασφαλείας τον καταγράφει να απομακρύνεται από το σημείο.