Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε η ιστορία της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από την Κρήτη, αφού βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα,. σε αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η τραγική εξέλιξη αυτή ήρθε στο φως της δημοσιότητας την ώρα που οι συγγενείς της 43χρονης γυναίκας βρίσκονταν ζωντανά στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου.

Συγκεκριμένα, ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη μιλώντας στο Live News, έκανε γνωστό πως ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε σκάσει τα λάστιχα του ΙΧ της μητέρας του, πριν χωρίσουν περίπου δύο μήνες πριν.

Λίγα λεπτά αργότερα στην ίδια εκπομπή εμφανίστηκε και ο αδελφός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη ο οποίος τόνισε πως η αδελφή του δεν είχε κανένα λόγο να μετακινηθεί προς τη Μεσσαρά.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως την ίδια στιγμή που γιος και αδελφός της 43χρονης Ελευθερίας μιλούσαν στην τηλεόραση για να δώσουν τα δικά τους στοιχεία και να κάνουν έκκληση στον κόσμο να δώσει πληροφορίες, την ίδια ακριβώς στιγμή η Ελευθερία Γιακουμάκη βρισκόταν νεκρή σε ένα χωράφι μέσα στο αυτοκίνητο.

Ακριβώς την ώρα των δηλώσεών τους, στα δημοσιογραφικά γραφεία είχε φτάσει η είδηση πως βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη και μάλιστα έχοντας τραύμα από σφαίρα από πυροβόλο όπλο.