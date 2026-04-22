Σε δύο σενάρια επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, μετά την αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Ο άνδρας είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι δεν είχε επαφές με τη γυναίκα από τη στιγμή που χώρισαν, ωστόσο πληροφορίες και μαρτυρίες υποστήριξαν το άκρως αντίθετο. Έκτοτε και με αφορμή τη νέα τραγική εξέλιξη, η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά δύο υποθέσεις.

Πρώτον, το πρώην ζευγάρι τη μέρα που εξαφανίστηκε η Ελευθερία να επικοινώνησε με κάποιον τρόπο (π.χ. κλήση ή γραπτό μήνυμα) και να όρισαν ένα σημείο συνάντησης.

Εκεί ενδεχομένως κάτι πήγε στραβά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, όπου η 43χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε σε έναν από τους πολλούς γκρεμούς της περιοχής, ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Το δεύτερο σενάριο είναι η εγκληματική ενέργεια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η αυτοχειρία του 39χρονου πρώην συντρόφου, ανέφερε η εκπομπή του ΑΝΤ1.

Επίσης, το ρεπορτάζ των «Αποκαλύψεων», επικαλούμενο πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 39χρονος φέρεται να ασκούσε έντονες πιέσεις στην Ελευθερία Γιακουμάκη το τελευταίο δίμηνο που είχαν χωρίσει, ώστε να είναι ξανά μαζί.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες υποστήριξαν πως ο άνδρας που αυτοκτόνησε, είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της εξαφανισμένης γυναίκας, προκειμένου να βλέπει σε ζωντανό χρόνο το στίγμα του οχήματός της, άρα και να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Συναγερμός έχει σημάνει για την 43χρονη που είναι μητέρα τριών παιδιών, καθώς τα ίχνη της χάθηκαν την Κυριακή 19/4.

Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες. Από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ.

Για τον εντοπισμό της έχουν «πετάξει» και drones της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη. Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Η Ελευθερία έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».