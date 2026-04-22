Τραγικό επίλογο είχε η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από την Κρήτη, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας μέσα σε ένα χωράφι, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η οποία είχε δηλωθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ο χώρος.

Η Αγία Βαρβάρα, είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει τηνΠέμπτη η κηδεία του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 43χρονη είχε εξαφανιστεί από τις Δαφνές Ηρακλείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους της και κινητοποιώντας τις Αρχές για τον εντοπισμό της.

Η υπόθεση είχε λάβει διαστάσεις θρίλερ, ειδικά μετά τον εντοπισμό νεκρού 40χρονου άνδρα σε εκκλησάκι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, με τις έρευνες να εξετάζουν πιθανή σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.