Για την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας του Ελευθερίας Γιακουμάκη μίλησε ο γιος της, Βαγγέλης Ροζάκης, λέγοντας ότι γνώριζαν πολύ λίγο τον 39χρονο πρώην σύντροφό της και ότι υπήρχαν κάποιες εντάσεις πριν χωρίσουν, αλλά τίποτα το ανησυχητικό που να τους κάνει να θορυβηθούν.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 22 Απριλίου, αναφέρθηκε στην σχέση της μητέρας του με τον 39χρονο πρώην σύντροφό της: «Ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχω παρατηρήσει. Μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Στη συνέχεια, αναφορικά με τον 39χρονο, ο Βαγγέλης Ροζάκης μιλώντας αυτή τη φορά στο Action24, ανέφερε: «Τον γνωρίζαμε πολύ λίγο. Ό,τι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν, πριν από περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου».

«Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος περιέγραψε ότι η αδελφή του βρήκε ένα σημείωμα που έγραφε η μητέρα τους ότι «θα πήγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα αργούσε. Μετά αρχίσαμε και την παίρναμε τηλέφωνο». Ο ίδιος περιέγραψε ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας ότι «είχε στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το κινητό της ότι θα μας καλέσει μετά. Δεν υπήρχε καμία απολύτως επαφή. Από τη στιγμή που δεν σήκωνε το τηλέφωνο και απλά στάλθηκε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα καταλαβαίνετε πως είναι παράξενο», με τον ίδιος να συμπληρώνει ότι ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα του έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Θυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα από τις 11:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής είναι το πλέον κρίσιμο για τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου που χειρίζονται την υπόθεση. Αυτό καθώς στις 11:02 εντοπίζεται για τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας το λευκό τζιπ της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, ενώ στις 11:20-11:30 ο 39χρονος αυτόχειρας πρώην σύντροφός της μπαίνει σε καφενείο στην περιοχή των Αθανάτων εμφανώς αναστατωμένος.

Σημειώνεται ότι δεκάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες-διασώστες της ΕΜΑΚ από τις πρώτες πρωινές ώρες, με σκύλους και drones, πραγματοποιούν έρευνες στο όρος Γιούχτας και σε ακτίνα περίπου 10 χλμ., αναζητώντας ίχνη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται από το πρωί της Κυριακής 19/4.

Σε αυτή την περιοχή εντοπίζεται να δίνει για τελευταία φορά στίγμα το κινητό της τηλέφωνο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία πολύ δύσβατη περιοχή, με αρκετά φαράγγια και γκρεμούς, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών για τον εντοπισμό της. Μια ελπίδα είναι να βρεθεί αρχικά το λευκό τζιπ της 43χρονης με το οποίο έφυγε περίπου στις 11:00 το πρωί της Κυριακής από το σπίτι της στις Δάφνες Ηρακλείου, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που ανέφερε ότι «πάω μια βόλτα, δεν θα αργήσω να γυρίσω».

Η αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της ήρθε να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς έλαβε χώρα λίγο μετά τη νέα κλήση του για κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με τέντες στην περιοχή του Ηρακλείου δεν είχε πάρει καθόλου καλά τον χωρισμό του με την 43χρονη μητέρα τριών παιδιών και φέρεται το διάστημα των 2-3 μηνών που δεν ήταν μαζί να της ασκούσε πιέσεις για να είναι και πάλι μαζί. Υπάρχει πληροφορία, που αξιολογείται από την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 39χρονος είχε βάλει ακόμα και GPS tracker στο όχημα της πρώην συντρόφου του, για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.