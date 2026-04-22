Την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία αγνοείται από την Κυριακή (20/04), ερευνούν οι Αρχές, ενώ χθες Δευτέρα (21/04) οι Αρχές εντόπισαν νεκρό τον πρώην σύντροφό της.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό» μίλησε ο γιος της 43χρονης γυναίκας, δηλώνοντας πως δεν παρατήρησε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της και πως απλώς ανέφερε ότι θα βγει μια βόλτα, προτού εξαφανιστεί.

«Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Γίνεται έρευνα να βρούμε πρώτα το όχημα και να φτάσουμε λίγο στα σημεία που έχει αφήσει το στίγμα του το τηλέφωνο. Στην ουσία από τις 11:00 το πρωί της Κυριακής, είχε φύγει και είναι οι τελευταίες κάμερες που την είχαν καταγράψει. Απλά είχε αναφέρει ότι θα πάει μια βόλτα εδώ κοντά με ένα σημείωμα που είχε γράψει. Αυτό το κάνει όταν είναι να πάει κάπου κοντά για να ενημερώσει την αδερφή μου, δηλαδή για να μην αγχώνεται το παιδί», δήλωσε.

«Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι ότι κάτι είχε αλλάξει στη συμπεριφορά της, ήταν όλα φυσιολογικά. Είχαν τακτοποιηθεί πολλά ζητήματα και ήταν όλα πιο καλά από ποτέ, να σας πω την αλήθεια», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όσον αφορά στη σχέση της 43χρονης με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας, δήλωσε: «Η μητέρα μου είχε σκοπό πάντα μια ζωή να ξαναβρεί έναν άνθρωπο να ζήσει τη ζωή της. Δεν ήταν ότι ήταν κολλημένη σε κάτι. Με τον χωρισμό (από τον σύντροφό της) δεν ήταν αναστατωμένη. Όπως είναι λογικό, επειδή είχε έναν άνθρωπο ένα διάστημα και είχαν μία σύνδεση, το είχε πάρει λίγο όπως το παίρνει ο κάθε άνθρωπος. Ότι χωρίζω, δεν έχω επαφή και αυτά. Και τους τελευταίους δύο μήνες ήταν ήσυχη και δεν είχε επαφή με κανέναν. Ήταν όλα καλά».