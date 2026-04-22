Δεκάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες – διασώστες της ΕΜΑΚ από τις πρώτες πρωινές ώρες, με σκύλους και drones, πραγματοποιούν έρευνες στο όρος Γιούχτας και σε ακτίνα περίπου 10 χλμ., αναζητώντας ίχνη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται από το πρωί της Κυριακής 19/4.

Σε αυτή την περιοχή εντοπίζεται να δίνει για τελευταία φορά στίγμα το κινητό της τηλέφωνο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία πολύ δύσβατη περιοχή, με αρκετά φαράγγια και γκρεμούς, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών για τον εντοπισμό της. Μια ελπίδα είναι να βρεθεί αρχικά το λευκό τζιπ της 43χρονης με το οποίο έφυγε περίπου στις 11:00 το πρωί της Κυριακής από το σπίτι της στις Δάφνες Ηρακλείου, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που ανέφερε ότι «πάω μια βόλτα, δεν θα αργήσω να γυρίσω».

Η αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της ήρθε να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς έλαβε χώρα λίγο μετά τη νέα κλήση του για κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με τέντες στην περιοχή του Ηρακλείου δεν είχε πάρει καθόλου καλά τον χωρισμό του με την 43χρονη μητέρα τριών παιδιών και φέρεται το διάστημα των 2-3 μηνών που δεν ήταν μαζί να της ασκούσε πιέσεις για να είναι και πάλι μαζί. Υπάρχει πληροφορία, που αξιολογείται από την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 39χρονος είχε βάλει ακόμα και GPS tracker στο όχημα της πρώην συντρόφου του, για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

Το κινητό τηλέφωνό του, το οποίο έχει μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ενδέχεται να δώσει «απαντήσεις» σε πολλά ερωτήματα και κυρίως εάν οι δύο πρώην σύντροφοι είχαν επαφή τις κρίσιμες ώρες πριν από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Οι αστυνομικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου Κρήτης λαμβάνουν συνεχώς καταθέσεις από άτομα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος της 43χρονης, αλλά και του 39χρονου αυτόχειρα πλέον. Μια από τις πιο σημαντικές είναι αυτή του αδερφού, ο οποίος τον εντόπισε νεκρό έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας Μαλεβή.

Οι σκηνές ζηλοτυπίας και η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου

Ο αδερφός της 43χρονης μίλησε το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», όπου δήλωσε: «Όταν έφυγε η αδερφή μου, άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε “φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω”. Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Τη ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

«Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει, γιατί ζοριζόταν πολύ, εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου», πρόσθεσε.