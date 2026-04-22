Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από την Κρήτη που είναι μητέρα τριών παιδιών και τα ίχνη της έχουν χαθεί από την Κυριακή 19/4.

Οι έρευνες των Αρχών που στόχο έχουν τον εντοπισμό της συνεχίζονται ενώ νεκρός με μία σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε έξω από ξωκλήσι ο πρώην σύντροφός της.

Ειδικότερα, ο 38χρονος βρέθηκε μέσα σε φυσική κοιλότητα του εδάφους, σε σημείο που θυμίζει μικρό σπήλαιο, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Αν και το σενάριο της αυτοχειρίας βρίσκεται στο επίκεντρο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτή τη φάση της έρευνας.

Τρίτο 24ωρο των ερευνών για τον εντοπισμό της 43χρονης

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43 χρονη, η οποία υπενθυμίζεται πως έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου, το πρωί της περασμένης Κυριακής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Τι είπε ο γιος της για το σημείωμα

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι την Κυριακή, γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δεν θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η 43χρονη από την Κρήτη

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ του Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, από τραύμα με καραμπίνα, σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της Ελευθερίας.

Ο σύντροφος της 43χρονης έπεσε σε αντιφάσεις και δεν μπόρεσε να εξηγήσει τις αμυχές που είχε στο σώμα του

Ο άνδρας που διατηρούσε σχέση με την 43χρονη είχε δώσει κατάθεση στην αστυνομία, όπου εμφανίστηκε με αμυχές και δήλωσε ότι είχε πέσει με τη μηχανή του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 22/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA » οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου.

«Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς, να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν καταλάβει οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση» επισημάνθηκε από το περιβάλλον της 43χρονης.