Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τον πρώην σύντροφό της να εντοπίζεται νεκρός σε ένα απομονωμένο, σπηλαιώδες σημείο κοντά σε ξωκλήσι, σε περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερη μορφολογία και δυσκολία πρόσβασης.

Ο 38χρονος βρέθηκε μέσα σε φυσική κοιλότητα του εδάφους, σε σημείο που θυμίζει μικρό σπήλαιο, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν την απομόνωση και την ιδιαιτερότητα του χώρου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι με καραμπίνα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αν και το σενάριο της αυτοχειρίας βρίσκεται στο επίκεντρο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτή τη φάση της έρευνας.