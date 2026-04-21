Σε μια υπόθεση που αποκτά ολοένα και πιο σκοτεινή διάσταση εξελίσσεται η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Την ίδια ώρα, ένα νέο στοιχείο αλλάζει δραματικά τα δεδομένα, καθώς –σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες– εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας τις προηγούμενες ημέρες.

Ο άνδρας είχε προσαχθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γρατζουνιές που έφερε στο σώμα του είχαν αποδοθεί σε πτώση από μηχανάκι, χωρίς να προκύψει τότε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.

Το προηγούμενο διάστημα, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης είχε απασχολήσει έντονα, καθώς το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ η οικογένεια της αγνοούμενης εξέφραζε ανοιχτά την αγωνία της για την τύχη της. Ο αδελφός της είχε μιλήσει δημόσια, περιγράφοντας την απόγνωση των συγγενών, την ώρα που οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες.

Η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, χωρίς να δώσει από τότε κανένα σημείο ζωής. Η εξαφάνιση δηλώθηκε από τον γιο της λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τελευταία επικοινωνία τους ήταν στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν του έστειλε μήνυμα ότι θα τον καλέσει αργότερα – κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Όπως επισημαίνεται, η 43χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ούτε υπήρχε ιστορικό ψυχολογικών ή ψυχιατρικών ζητημάτων.

Η 43χρονη περιγράφεται ως αδύνατη, με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρα ρούχα. Το όχημα με το οποίο αποχώρησε ήταν ένα λευκό Honda HR-V.

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι έρευνες κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στον εντοπισμό της αγνοούμενης και αφετέρου στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Η χρονική σύμπτωση των δύο εξελίξεων, μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα, εντείνει το μυστήριο και δίνει στην υπόθεση χαρακτηριστικά πραγματικού θρίλερ, με τις επόμενες κινήσεις των Αρχών να αναμένονται καθοριστικές για την αποκάλυψη της αλήθειας.