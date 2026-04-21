Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την 43χρονη που είναι μητέρα τριών παιδιών έχει καταγωγή από τις Δαφνές Κρήτης και τα ίχνη της χάθηκαν την Κυριακή 19/4.

Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες. Από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ.

Η μη επιστροφή της 43χρονης στο σπίτι, οι αναπάντητες κλήσεις και το γεγονός ότι ουδέποτε τελικά επικοινώνησε με τα παιδιά της – το μικρότερο 16 ετών – προκάλεσε, όπως μεταδίδει το cretalive.gr μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά της. Έτσι στη 1 τα ξημερώματα ο μεγαλύτερος γιος, 21 ετών, πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, η οποία είναι διαζευγμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Τη Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Για τον εντοπισμό της έχουν «πετάξει» και drones της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη. Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες. Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου είναι κομβικής σημασίας για την ΕΛ.ΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, κάμερες δείχνουν το αυτοκίνητό της 43χρονης να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Η Ελευθερία έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».