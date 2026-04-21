Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφός της, προσθέτοντας νέα δραματικά δεδομένα στην ήδη σκοτεινή υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε ξωκλήσι έξω από το χωριό Προφήτης Ηλίας, στο Ηράκλειο. Ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι με καραμπίνα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις των Αρχών κάνουν λόγο για πιθανή αυτοχειρία. Ωστόσο, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 39χρονος είχε ήδη δώσει κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως φέρεται να ανέφερε, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου δύο μήνες, σε μια περίοδο που συνέπεσε με τον θάνατο του πατέρα της γυναίκας λόγω προβλημάτων υγείας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους, κάτι που ωστόσο αμφισβητείται από συγγενείς της αγνοούμενης, οι οποίοι κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και πιεστική συμπεριφορά πριν τον οριστικό χωρισμό.

Μυστήριο με την εξαφάνιση της 43χρονης

Την ίδια ώρα, το θρίλερ της εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη συνεχίζεται, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τον 23χρονο γιο της τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, οδηγώντας το λευκό τζιπ της. Η τελευταία επικοινωνία τους σημειώθηκε στις 19:00 της ίδιας ημέρας.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι λίγο αργότερα έλαβε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της, το οποίο ανέφερε: «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», χωρίς να υπάρξει συνέχεια.

Η 43χρονη περιγράφεται ως αδύνατη, με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρα ρούχα. Το όχημα με το οποίο αποχώρησε ήταν ένα λευκό Honda HR-V.

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι έρευνες κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στον εντοπισμό της αγνοούμενης και αφετέρου στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Η χρονική σύμπτωση των δύο εξελίξεων, μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα, εντείνει το μυστήριο και δίνει στην υπόθεση χαρακτηριστικά πραγματικού θρίλερ, με τις επόμενες κινήσεις των Αρχών να αναμένονται καθοριστικές για την αποκάλυψη της αλήθειας.