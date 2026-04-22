Σε δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου εντοπίστηκε το λευκό αυτοκίνητο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στο σημείο όπου φέρεται να το είχε κρύψει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του.

Μέσα στο όχημα, στο πίσω κάθισμα, βρισκόταν η άτυχη γυναίκα τυλιγμένη σε χαλί, σε μια εικόνα που επιβεβαίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο τους φόβους για την τύχη της.

Την ίδια ώρα, συγγενείς της – ανάμεσά τους ο αδελφός της και τα παιδιά της – περίμεναν στον δρόμο με αγωνία, ελπίζοντας σε κάποιο θετικό νέο. Όταν όμως ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό της νεκρής, κατέρρευσαν και ξέσπασαν σε σπαρακτικές σκηνές.

Όταν η Ελευθερία Γιακουμάκη εξαφανίστηκε την Κυριακή, λίγες ώρες αργότερα, όταν την πήραν τα παιδιά της, τους εστάλη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα».

Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

Όλα δείχνουν πως εκείνη τη στιγμή πιθανοτατα ο 40χρονος αυτόχειρας είχε ήδη σκοτώσει την Ελευθερία και χειριζόταν ο ίδιος το τηλέφωνό της.