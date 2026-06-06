Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν γύρω από τη δράση του κυκλώματος της οικογένειας Βιλανάκη, που κατηγορείται για απάτες, εκβιάσεις και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις με πρόσχημα συναλλαγές χρυσών λιρών.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά οδηγούν σε νέα ευρήματα, με τις Αρχές να πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Λάρισα και να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τις παρεμβάσεις τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων και την εξέταση νέων θυμάτων, αποκαλύφθηκε το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε ως ορμητήριο τη Λάρισα.

Η νέα έρευνα, όπως αναφέρει το larissanet, οδήγησε στη σύλληψη ενός μέλους της οργάνωσης που είχε αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, στην ταυτοποίηση ενός ακόμη μέλους που είναι ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και στην εξιχνίαση πλήθους νέων κακουργηματικών πράξεων.

Κατά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οικογένειας Βιλανάκη. Από αυτά, τα τρία προφυλακίστηκαν, ενώ στο τέταρτο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν σταμάτησαν εκεί. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, οργανώθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση σε Λάρισα και Κατερίνη από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε. Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, το μέλος που βρισκόταν εκτός φυλακής συνελήφθη εκ νέου, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα και εννιά φυσίγγια, παραβιάζοντας τους όρους της ελευθερίας του.

Νέες υποθέσεις και οικονομική ζημιά

Η περαιτέρω αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού έφερε στο φως σωρεία νέων αδικημάτων. Ειδικότερα, οι Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν επιπλέον εννιά περιπτώσεις απάτης, μία υπόθεση απάτης και εκβίασης, μία υπεξαίρεση, δύο κλοπές και μία ληστεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., η πρόσθετη οικονομική ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στα νέα θύματα που εντοπίστηκαν υπερβαίνει τις 777.500 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης έχει βαθιές ρίζες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2007. Τα μέλη του κυκλώματος πλησίαζαν τους υποψήφιους στόχους τους εμφανιζόμενοι ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Με το πρόσχημα ότι μπορούσαν να διαθέσουν μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τρέχουσες της αγοράς, έπειθαν τους πολίτες να τους καταβάλουν τεράστια χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι καθυστερούσαν την παράδοση των λιρών με διάφορες δικαιολογίες. Όταν τα θύματα άρχιζαν να πιέζουν για την επιστροφή των χρημάτων τους, τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να προχωρήσουν σε απειλές, εκφοβισμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν μέχρι και στην επίδειξη όπλων.

Παράλληλα, η σε βάθος οικονομική έρευνα των Αρχών ξεσκέπασε την πολυτελή ζωή τους, καθώς διαπιστώθηκε κραυγαλέα αναντιστοιχία ανάμεσα στα εισοδήματα που δήλωναν επίσημα και στον πραγματικό, δαπανηρό τρόπο διαβίωσής τους.

Τα ευρήματα των ερευνών

Στις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα και χώρους κράτησης, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας Λάρισας και του ΔΕΔΔΗΕ, βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος όγκος ενοχοποιητικών στοιχείων και παράνομου υλικού.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι με γεμιστήρα, εννιά φυσίγγια και ένας ταχυγεμιστήρας

56 κυνηγετικά φυσίγγια και 502 κροτίδες

Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και ένα ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (USB)

Ατζέντες και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και 14 συναλλαγματικές

1 τραπεζικό βιβλιάριο και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ

4 καταγραφικά μηχανήματα και 5 αυτοκίνητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

Ο εκ νέου συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες που αφορούν τους υπόλοιπους συνεργούς του θα υποβληθούν άμεσα στις δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.