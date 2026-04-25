⁠Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά διότι παρέλειψε να ειδοποιήσει την αστυνομία σχετικά με την απαγόρευση του λογαριασμού της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο της κωμόπολης τον Φεβρουάριο του 2026 για να αυτοκτονήσει στην συνέχεια.

Σε επιστολή με ημερομηνία 23 Απριλίου, ο Σαν Αλτμαν εκφράζει την «βαθιά του λύπη» για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ειδοποιήθηκαν για τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ στο ChatGPT, ο οποίος είχε απαγορευθεί από τον Ιούνιο.

Η OpenAI είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι είχε απαγορεύσει τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ τον περασμένο χρόνο λόγω παραβιάσεων των κανόνων, αλλά τα κριτήρια που θέτει η εταιρεία δεν επέτρεψαν την ειδοποίηση της αστυνομίας για το γεγονός.

Ο Αλτμαν δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο του Τάμπλερ Ριτζ Ντάριλ Κρακόβκα και τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας Ντέιβιντ Εμπι για την τραγωδία, χαρακτηρίζοντας «απίστευτη» την οδύνη της καναδικής κωμόπολης.

Ο Αλτμαν δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η εταιρεία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συμβάλει στην αποτροπή επανάληψης παρόμοιας τραγωδίας.