Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός υπόπτου για τους πυροβολισμούς, σκοτώθηκαν μετά από επίθεση με πυροβολισμούς στο σχολείο Tumbler Ridge, στην επαρχία Βρετανική Κολομβία του Καναδά την Τρίτη, μετέδωσε το CBC News.

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα λύκειο, δύο ακόμη νεκροί σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο δρόμο προς το νοσοκομείο.

Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός στο χώρο του περιστατικού, πιθανόν λόγω αυτοπυροβολισμού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου υπόπτου.

Παράλληλα, περισσότεροι από 25 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, με δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

Περίπου 100 μαθητές και μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από το σχολείο μετά την άφιξη των αστυνομικών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, αλλά δεν δημοσιοποιεί το όνομά του.

Τα κίνητρα για την επίθεση παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Κλείνει το σχολείο

Η τοπική σχολική περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι τα μαθήματα ακυρώνονται για το υπόλοιπο της εβδομάδας λόγω της επίθεσης.

«Λόγω των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα Tumbler Ridge, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο Tumbler Ridge θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η περιφέρεια θα παρέχει υποστήριξη και μόλις καθοριστούν οι τοποθεσίες όπου θα είναι διαθέσιμη αυτή η βοήθεια, θα δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»