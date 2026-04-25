Ολοκληρώνεται σήμερα η κανονική περίοδος της Basket League με την διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις, τόσο για το πλασάρισμα στα play off, όσο και για την παραμονή την κατηγορία.

Η αυλαία θα ανοίξει το «Telekom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μύκονο. Οι «πράσινοι» που έχουν εξασφαλίσει την δεύτερη θέση της βαθμολογίας, θέλουν να κάνουν μια καλή εμφάνιση ενόψει των αγώνων με την Βαλένθια. Από την άλλη η Μύκονος παρότι νεοφώτιστη έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα play off.

Στην Θεσσαλονίκη και στο κλειστό της Πυλαίας, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη που μπορεί να τον φέρει στην 3η θέση της βαθμολογίας και παράλληλα να πάει με καλή ψυχολογία στη ρεβάνς με την Μπιλμπάο. Aπό την άλλη, το Μαρούσι θέλει τη νίκη για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία.

Στην Πάτρα ο Προμηθέας θα αναμετρηθεί με τον Ηρακλή. Η ομάδα της Πάτρας που έχει 11 ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια θέλει με νίκη να τελειώσει με την υπόθεση παραμονή στη κατηγορία, ενώ ο Ηρακλής αν καταφέρει να επικρατήσει θα είναι σίγουρος για την οκτάδα.

Στο Αλεξάνδρειο ο Άρης θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο. Οι «κίτρινοι» με νίκη θα εξασφαλίσουν την 5η θέση της κανονικής περιόδου, ενώ για τον Πανιώνιο είναι παιχνίδι παραμονής στην κατηγορία.

Στην Ρόδο, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Ο Κολοσσός με νίκη θα είναι ήσυχος, αλλά με ήττα και με νίκη της Καρδίτσας, του Αμαρούσιου, του Προμηθέα και του Πανιωνίου, τότε θα υποβιβαστεί. Από την άλλη η Καρδίτσα με τη νίκη της επί του Προμηθέα την προηγούμενη αγωνιστική εξασφάλισε την παραμονή.

Τέλος, στη «SUNEL Arena» η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο και αήττητο στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Η Ένωση θέλει τη νίκη για να μείνει στην 3η θέση της βαθμολογίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αν νικήσει ο ΠΑΟΚ τότε θα πέσει στην 4η θέση. Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει αήττητος τον φετινό μαραθώνιο και να πάει με καλή ψυχολογία στα παιχνίδια με την Μονακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελευταία αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός – Μύκονος (16:00, ΕΡΤ 2)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (18:15, ΕΡΤ 2)

Άρης – Πανιώνιος (18:15, ΕΡΤ Sports1)

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ Sports2)

Προμηθέας – Ηρακλής (18:15, ΕΡΤ Sports4)

Κολοσσός – Καρδίτσα (18:15, ΕΡΤ Sports3)